21:58, 1 сентября 2025Экономика

Розенбаум станет совладельцем здания гордумы Петербурга

Сеть «Толстый фраер» певца Розенбаума выкупит часть здания гордумы Петербурга
Полина Кислицына (Редактор)
Александр Розенбаум

Александр Розенбаум. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сеть пивных ресторанов «Толстый фраер», совладельцем которой является певец Александр Розенбаум, выкупит часть здания петербургской гордумы. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург».

Речь идет о помещении площадью 247 квадратных метров, которое компания сначала арендовала, а затем решила приобрести, воспользовавшись правом на выкуп без торгов. Сумма сделки, на которую местный комитет имущественных отношений уже выдал разрешение, составит 108,6 миллиона рублей.

Уточняется, что здание городской думы, где находится ресторан, является охраняемым федеральным памятником архитектуры. Сеть «Толстый фраер» не новичок на рынке, и это не первый случай, когда компания решает выкупить арендованные площади. Так, ранее организация подавала заявку на выкуп помещения на проспекте Луначарского.

Основателями компании являются Надежда Любина, Анна Чаки и Александр Розенбаум, который часто упоминается в рекламных материалах как основатель сети. В прошлом году выручка сети составила 145,7 миллиона рублей, а если учитывать все ее проекты, общая сумма доходов превысила 290 миллионов рублей.

По мнению опрошенных изданием экспертов, такая покупка вполне обоснована для долгосрочного бизнеса. Глава представительства ФРиО в Петербурге Александр Марков отметил, что ресторанный бизнес в основном арендует помещения и желание выкупить помещение скорее исключение, чем правило. Между тем некоторые рестораторы, работающие на длительный срок, предпочитают владеть своими помещениями, чтобы избежать неожиданных изменений условий аренды. Основатель компании Gastro Norma Данил Герасимиди, в свою очередь, поддержал решение владельцев «Толстого фраера». «Отлично, что у них получилось и что у них есть финансы на то, чтобы купить помещение», — заключил он.

Ранее стало известно, что с бизнесмена и рэпера Тимати списали долг за оплату «коммуналки».

