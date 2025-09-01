Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:52, 1 сентября 2025Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о схожести Путина и Трампа

Симоньян: Путина и Трампа объединяет гордость за мощь своих стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа объединяет любовь к родине, традиционные ценности и гордость за мощь своих стран, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, глава Белого дома мужественно реагирует на непредвиденные ситуации. Она добавила, что, по мнению представителей традиционной Америки, Трампа любит бог. «Мне кажется, он очень похож на нашего президента. По типу своему, по типу нормальных человеческих ценностей», - сказала он.

Симоньян добавила, что американский и российский лидеры не поддерживают риторику, что военные парады являются пережитками прошлого. «Им вот нравится, им нравится, когда у их страны много танков. Да, это, наверное, в чьих-то глазах старомодно. Но в глазах нормальных людей, патриотов своих стран — это клево и круто», — отметила она.

Ранее Трамп заявил, что не уверен, что встреча его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится. Описывая конфликт между двумя странами, американский лидер сравнил их с двумя детьми на игровой площадке, ненавидящими друг друга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С 1 сентября водителей ждет целый ряд изменений. Ограничения по здоровью, проверка на трезвость и выросший штраф: что нужно знать?

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике на пляже

    Симоньян рассказала о схожести Путина и Трампа

    Захарова иронично оценила решение Литвы о восстановлении болот

    Симоньян прокомментировала покушение на Трампа

    Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

    Банк России изменил условия выдачи потребительских кредитов

    Невиданная рыба попалась ученым во второй раз в истории

    Эксперт допустил превращение «Виктора Великого» в носителя БЭКов

    В Израиле захотели поместить Тунберг в тюрьму для террористов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости