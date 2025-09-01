Симоньян рассказала о схожести Путина и Трампа

Симоньян: Путина и Трампа объединяет гордость за мощь своих стран

Президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа объединяет любовь к родине, традиционные ценности и гордость за мощь своих стран, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, глава Белого дома мужественно реагирует на непредвиденные ситуации. Она добавила, что, по мнению представителей традиционной Америки, Трампа любит бог. «Мне кажется, он очень похож на нашего президента. По типу своему, по типу нормальных человеческих ценностей», - сказала он.

Симоньян добавила, что американский и российский лидеры не поддерживают риторику, что военные парады являются пережитками прошлого. «Им вот нравится, им нравится, когда у их страны много танков. Да, это, наверное, в чьих-то глазах старомодно. Но в глазах нормальных людей, патриотов своих стран — это клево и круто», — отметила она.

Ранее Трамп заявил, что не уверен, что встреча его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится. Описывая конфликт между двумя странами, американский лидер сравнил их с двумя детьми на игровой площадке, ненавидящими друг друга.