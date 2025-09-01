Силовые структуры
16:07, 1 сентября 2025Силовые структуры

Следователи установят причину смерти 12-летней россиянки на линейке 1 сентября

СК проводит проверку по факту смерти девочки на линейке в лицее под Ульяновском
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Ульяновской области следователи незамедлительно выехали в лицей, где на торжественной линейке стало плохо 12-летней ученице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, СК организовал доследственную проверку по факту трагедии. Сотрудники установят причину смерти и другие значимые для юридической оценки обстоятельства.

О смерти 12-летней девочки в школе в Чердаклинском районе стало известно 1 сентября. Ее успели госпитализировать, однако спасти не смогли. По данным СМИ, школьница почувствовала себя плохо из-за жары. Предварительно, у нее был порок сердца.

