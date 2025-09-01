Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 1 сентября 2025Россия

Сразу нескольким детям стало плохо на торжественной линейке в школе под Москвой

В школе в Долгопрудном четверым детям стало плохо во время линейки 1 сентября
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В школе №7 подмосковного Долгопрудного сразу нескольким детям стало плохо во время торжественной линейки в честь 1 сентября. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

По информации издания, во время проходившего в спортзале мероприятия недомогание почувствовали как минимум четверо детей — три пятиклассника и одна девятиклассница. Врач вывел школьников из помещения и оказал помощь. Госпитализация не потребовалась.

Родители предположили, что причиной инцидента, вероятно, стал запах краски, так как на минувших выходных в спортзале велись ремонтные работы. «Скорую никому не вызывали, просто пришел школьный врач и вывел детей из зала», — цитирует канал одного из взрослых.

В администрации Долгопрудного журналистам сообщили, что после обращения родителей помещения школы проверили специалисты, которые не зафиксировали в них посторонних запахов. «С 29 августа во всех кабинетах и спортзале проводится регулярное проветривание, которое будет продолжаться до 8 сентября в соответствии с требованиями СанПиН. Условия пребывания детей на контроле», — заявил представитель властей.

Ранее стало известно о смерти школьницы-инвалида на линейке в честь 1 сентября в лицее Ульяновской области. Предположительно, ей стало плохо из-за жары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с главой Еврокомиссии сажали по бумажным картам. В этом обвинили Россию. Что произошло?

    Одна модель сумки стала модной у мужчин

    Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

    Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

    Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

    Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

    Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

    Учения с военными США начались у границы России

    Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

    В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости