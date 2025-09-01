Сразу нескольким детям стало плохо на торжественной линейке в школе под Москвой

В школе №7 подмосковного Долгопрудного сразу нескольким детям стало плохо во время торжественной линейки в честь 1 сентября. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

По информации издания, во время проходившего в спортзале мероприятия недомогание почувствовали как минимум четверо детей — три пятиклассника и одна девятиклассница. Врач вывел школьников из помещения и оказал помощь. Госпитализация не потребовалась.

Родители предположили, что причиной инцидента, вероятно, стал запах краски, так как на минувших выходных в спортзале велись ремонтные работы. «Скорую никому не вызывали, просто пришел школьный врач и вывел детей из зала», — цитирует канал одного из взрослых.

В администрации Долгопрудного журналистам сообщили, что после обращения родителей помещения школы проверили специалисты, которые не зафиксировали в них посторонних запахов. «С 29 августа во всех кабинетах и спортзале проводится регулярное проветривание, которое будет продолжаться до 8 сентября в соответствии с требованиями СанПиН. Условия пребывания детей на контроле», — заявил представитель властей.

