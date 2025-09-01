ВС России продвинулись в Юнаковке Сумской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в Юнаковке Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска смогли продвинуться в Юнаковке», — сообщил канал, ссылаясь на свой источник.

По его словам, артиллерия ВС России ведет массированный обстрел украинских позиций в населенном пункте, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят безуспешные контратаки из района Андреевки.

Ранее стало известно, что десантники ВСУ потеряли боеспособность в Сумской области. В связи с этим командование ВСУ делает ставку на другие подразделения. Уточняется, что Киев ставит целью вернуть под свой контроль утраченные позиции в регионе любой ценой, несмотря на серьезные потери.