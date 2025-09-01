Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 1 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Юнаковке

ВС России продвинулись в Юнаковке Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в Юнаковке Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска смогли продвинуться в Юнаковке», — сообщил канал, ссылаясь на свой источник.

По его словам, артиллерия ВС России ведет массированный обстрел украинских позиций в населенном пункте, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят безуспешные контратаки из района Андреевки.

Ранее стало известно, что десантники ВСУ потеряли боеспособность в Сумской области. В связи с этим командование ВСУ делает ставку на другие подразделения. Уточняется, что Киев ставит целью вернуть под свой контроль утраченные позиции в регионе любой ценой, несмотря на серьезные потери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с главой Еврокомиссии сажали по бумажным картам. В этом обвинили Россию. Что произошло?

    Одна модель сумки стала модной у мужчин

    Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

    Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

    Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

    Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

    Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

    Учения с военными США начались у границы России

    Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

    В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости