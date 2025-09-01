Россия
Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

Омбудсмен Ярославская: Брошенный в унитаз младенец остается в больнице в Москве
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Выброшенный матерью в унитаз новорожденный остается в больнице в Москве. О его состоянии стало известно из комментария уполномоченной по правам ребенка в столице Ольги Ярославской, его публикует ТАСС.

По словам омбудсмена, младенец жив, состояние его здоровья оценивается как нормальное.

«По версии мамы, она родила его в туалете и не хотела его смерти, но там ведется следствие (...) Главное, что с ребенком все нормально, что он здоров», — заключила Ярославская.

Ранее сообщалось, что женщина родила сына и оставила его в унитазе в московской квартире. О происходящем узнала соседка, она вызвала скорую помощь.

