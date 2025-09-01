Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 1 сентября 2025Мир

Страна НАТО отказалась участвовать в военных гарантиях для Украины

МИД: Греция не намерена предоставлять военные гарантии безопасности Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Греция не намерена принимать участие в предоставлении военных гарантий безопасности Украине после прекращения огня. Об этом заявил глава МИД страны Йоргос Герапетритис, передает ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину, (...) но не намерены участвовать в военном плане в обеспечении гарантий безопасности», — сказал он.

Министр отметил, что Греция выступает за верховенство принципов международного права в вопросе урегулирования украинского конфликта, и назвал эту позицию принципиальной.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. По ее словам, соглашения об этом Евросоюз достиг в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    На Западе возмутились отношением фон дер Ляйен к Путину

    Избивший россиянку в центре столицы мужчина получил срок

    Экономию Индии на покупке российской нефти оценили

    Стало известно о смерти российской школьницы после линейки 1 сентября

    Якубович поиронизировал над слухами о проблемах со здоровьем и назвал их полной хренью

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Врач раскрыла простой тест для определения обезвоживания

    На покалеченную в Дубае украинскую модель подали в суд за клевету

    России предрекли бум кибермошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости