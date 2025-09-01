Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:21, 1 сентября 2025Силовые структуры

Суд огласил приговор организаторам аферы с госконтрактами на 400 миллионов рублей

В Москве участники аферы с госконтрактами получили от 6 до 8 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве Замоскворецкий районный суд приговорил участников аферы с госконтрактами на 400 миллионов рублей к срокам от шести до восьми лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Речь идет о бывшем заместителе генерального директора акционерного общества Романе Ивашкине, бывшем начальнике отдела исследовательской деятельности этой компании Сергее Лукьянове и бывшем генеральном директоре компании Екатерине Петелиной.

Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Так, Ивашкин получил 8,5 года, а Лукьянов — 6 лет. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Петелина также получила шесть лет колонии с применением отсрочки исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Как установил суд, подсудимые организовали победу компании Петелиной на госзакупках. Они заключили фиктивные договоры с завышенной стоимостью более 229 миллионов рублей. Кроме того, они подписали поддельные акты о выполнении работ по поставке оборудования на сумму более 159 миллионов рублей. Кроме того, чтобы создать видимость выполнения работ, они подписали акт входного контроля и товарную накладную о поставке оборудования.

По данным правоохранителей, кроме этого, при заключении контракта на определение дефектов в поперечных и продольных трубных швах они провернули мошенническую схему более чем на 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил десять лет колонии строгого режима экс-главе службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковнику Илье Тимофееву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СБУ преследует Рамзана Кадырова. В чем его обвиняют?

    Польский миллионер обидел ребенка после матча с российским теннисистом

    Европейский лидер сравнил ЕС с обиженными детьми

    В Ингушетии нашли средневековую сенсацию

    Звезда «Склифосовского» рассказал об агрессии в США

    Лазарева раскрыла отношение к потере популярности

    Возвращенный с Украины житель Суджи рассказал об издевательствах в плену ВСУ

    Врач рассказал об особенностях сна учеников начальной школы

    Суд отменил арест российскому IT-предпринимателю по резонансному делу

    «Бурановские бабушки» сравнили «Евровидение» и «Интервидение»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости