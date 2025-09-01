Суд огласил приговор организаторам аферы с госконтрактами на 400 миллионов рублей

В Москве участники аферы с госконтрактами получили от 6 до 8 лет колонии

В Москве Замоскворецкий районный суд приговорил участников аферы с госконтрактами на 400 миллионов рублей к срокам от шести до восьми лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Речь идет о бывшем заместителе генерального директора акционерного общества Романе Ивашкине, бывшем начальнике отдела исследовательской деятельности этой компании Сергее Лукьянове и бывшем генеральном директоре компании Екатерине Петелиной.

Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Так, Ивашкин получил 8,5 года, а Лукьянов — 6 лет. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Петелина также получила шесть лет колонии с применением отсрочки исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Как установил суд, подсудимые организовали победу компании Петелиной на госзакупках. Они заключили фиктивные договоры с завышенной стоимостью более 229 миллионов рублей. Кроме того, они подписали поддельные акты о выполнении работ по поставке оборудования на сумму более 159 миллионов рублей. Кроме того, чтобы создать видимость выполнения работ, они подписали акт входного контроля и товарную накладную о поставке оборудования.

По данным правоохранителей, кроме этого, при заключении контракта на определение дефектов в поперечных и продольных трубных швах они провернули мошенническую схему более чем на 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил десять лет колонии строгого режима экс-главе службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковнику Илье Тимофееву.