США построят завод по производству тротила из-за дефицита взрывчатки

NYT: США решили построить завод по производству тротила из-за его поставок Киеву

Запасы тротила в США истощаются, а пополнить их невозможно в связи с украинским конфликтом. На этом фоне Конгресс уже выделил 435 миллионов долларов на строительство завода по производству тротила, пишет The New York Times (NYT).

В последнее время Пентагон закупал этот вид взрывчатки в Польше, но после начала боевых действий на Украине значительная часть вещества уходит Киеву. До этого поставки тротила в США остановили Россия и Китай.

Запустить предприятие предполагается в 2028 году. Также в качестве замены тротилу США начали использовать вещество пентаэритриттетранитрат, а компании, которые занимаются подрывными работами, ищут другие адекватные заменители. В комментарии изданию представитель Пентагона заверил, что военное ведомство нашло и другой источник тротила, но не уточнил, о чем идет речь.

Ранее сообщалось, что крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall открыл самый большой в Европе завод по производству боеприпасов, который к 2027-му выйдет на мощность 350 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в год. Основной причиной запуска предприятия стал конфликт на Украине.