14:55, 1 сентября 2025Мир

Учения с военными США начались у границы России

У российско-финской границы начались учения с участием военных из США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Военные учения с участием военнослужащих из США начались у российско-финской границы. Об этом сообщают в Сухопутных войсках Финляндии.

«В учениях примут участие около 900 человек личного состава и около 150 единиц техники. Помимо Карельской бригады, в учениях примут участие военнослужащие Финской военной академии и подразделение Национальной гвардии Вирджинии из США», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что учения «Карельская цитадель 25» пройдут в области Кюменлааксо на юго-востоке страны.

Ранее министерство обороны Литвы объявило о начале военных учений Brave Griffin 25-II вблизи границы Гродненской области Белоруссии.

