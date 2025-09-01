Интернет и СМИ
Уехавшая из России блогерша рассказала о появившемся в эмиграции страхе

Блогерша Черничкина заявила, что по приезде в Испанию вела финансовый учет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ПРОСТО ПОВЕЗЛО | Александр Щёкотов / YouTube

Популярная российская блогерша Маруся Черничкина (настоящее имя — Мария Тихонова), уехавшая из России в Испанию, рассказала о страхе, который появился у нее и ее супруга в эмиграции. Подробности она раскрыла в выпуске проекта «Просто повезло», доступном на YouTube.

Тихонова отметила, что тем, кто уезжает из родной страны, важно иметь финансовую стабильность. «Мы вели учет, потому что было страшно [остаться без средств к существованию]. (...) Ты когда платишь в другой валюте, у тебя нет четкого ощущения денег», — объяснила блогерша.

Черничкина добавила, что они с мужем пересмотрели и оптимизировали свои траты. Например, вместо того, чтобы покупать кофе в заведениях, они стали делать его дома, купив воронку для заваривания.

Ранее российская блогерша Наталина Клюева, известная как Наталина Mua, пожаловалась на жизнь в эмиграции. Она призналась, что после переезда столкнулась с тем, что стала менее популярной.

Контент Черничкиной посвящен тематике тру-крайм. В роликах она рассказывает о сектах, маньяках и резонансных преступлениях. На ее канал на YouTube подписаны 939 тысяч пользователей.

