Уехавший из России комик не захотел жить в США

Уехавший из России комик Дмитрий Романов заявил, что не хотел бы жить в США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Дмитрий Романов / YouTube

Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России в Португалию, заявил, что не хотел бы жить в США. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

По словам бывшего юмориста, он несколько раз был в Америке. «Мне всегда было по кайфу там проводить время, но я абсолютно не рассматриваю себя человеком, живущим в США», — добавил Романов. При этом он не объяснил, почему эта страна не кажется ему подходящей для жизни.

Ранее Романов назвал раем свое новое место жительства — Мадейру. Он заверил, что по приезде в Португалию сразу влюбился в этот остров.

Перед этим Романов раскрыл доходы, полученные им за всю юмористическую карьеру. По словам бывшего комика, всего он заработал более двух миллионов долларов.

