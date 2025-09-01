Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:41, 1 сентября 2025Экономика

Украина получила новую партию энергопомощи от Азербайджана

Минэнерго Украины заявило о получении помощи от Азербайджана для энергосектора
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Telegram-канал «МІНЕНЕРГО»

На Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Азербайджана, предназначенная для обеспечения потребностей страны в энергетической сфере. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики (Минэнерго) республики.

Речь идет о поставках электрокабелей и генераторов для поддержания энергетического сектора Украины. По данным ведомства, новая партия азербайджанской гумпомощи состоит из более чем 50 видов кабельной продукции высокого и низкого напряжения, генераторов разных мощностей и трансформаторного оборудования.

Подобная помощь поступает на Украину в рамках двустороннего с Азербайджаном соглашения о дарении энергооборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских ракетных атак. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить украинскому Минэнерго в общей сложности два миллиона долларов на закупки и отправки электрического оборудования, произведенного в закавказской республике.

До этого президенты Украины и Азербайджана — Владимир Зеленский и Ильхам Алиев — осудили атаку Вооруженных сил России по нефтебазе компании SOCAR в Одессе. Отмечалось, что в случае повторных ударов по объекту энергетической инфраструктуры эмбарго Баку на поставки вооружений Киеву может быть снято.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Падение россиянки из движущегося по дороге автобуса попало на видео

    Россиянка организовала незаконный выпуск банковских карт в отделении почты

    Сбежавшим из российского СИЗО террористам вменили еще одну статью

    Женщина внезапно для себя родила дочь на фестивале Burning Man

    Россиянин сумел выжить в драке после ножевого ранения в шею

    Сожители устроили поножовщину в Москве из-за необычной причины

    Военблогер из России «не поддержал энтузиазма» из-за замеченной на совещании карты Украины

    Раскрыта стоимость роскошного наряда Филиппа Киркорова

    В Азербайджане обвинили одну страну в запрете на вступление Баку в ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости