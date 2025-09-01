Украина получила новую партию энергопомощи от Азербайджана

Минэнерго Украины заявило о получении помощи от Азербайджана для энергосектора

На Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Азербайджана, предназначенная для обеспечения потребностей страны в энергетической сфере. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики (Минэнерго) республики.

Речь идет о поставках электрокабелей и генераторов для поддержания энергетического сектора Украины. По данным ведомства, новая партия азербайджанской гумпомощи состоит из более чем 50 видов кабельной продукции высокого и низкого напряжения, генераторов разных мощностей и трансформаторного оборудования.

Подобная помощь поступает на Украину в рамках двустороннего с Азербайджаном соглашения о дарении энергооборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских ракетных атак. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить украинскому Минэнерго в общей сложности два миллиона долларов на закупки и отправки электрического оборудования, произведенного в закавказской республике.

До этого президенты Украины и Азербайджана — Владимир Зеленский и Ильхам Алиев — осудили атаку Вооруженных сил России по нефтебазе компании SOCAR в Одессе. Отмечалось, что в случае повторных ударов по объекту энергетической инфраструктуры эмбарго Баку на поставки вооружений Киеву может быть снято.