В Австрии оценили вероятность вступления в НАТО

Канцлер Австрии Штокер: Тема вступления страны в НАТО не стоит на повестке

Канцлер Австрии Кристиан Штокер прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о принципе нейтралитета страны. Слова Штокера приводит телеканал ORF.

Штокер заявил, что тема вступления страны в НАТО не стоит на повестке. Он напомнил, что Австрия является нейтральной страной.

«Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема [вступления в] НАТО для нас вообще не стоит», — подчеркнул он.

Канцлер добавил, что Австрия якобы находится в опасности, а ее демократия «подвергается атаке» вместе с обществом.

Ранее Медведев заявил, что вступление Австрии в НАТО чревато внешнеполитическими издержками. Он напомнил, что сейчас в Вене располагаются штаб-квартиры порядка 20 межправительственных международных организаций.