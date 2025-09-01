Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
В России резко вырос один автомобильный штраф

В России с 1 сентября 2025 года резко вырос штраф за непропуск машин с мигалками
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России с 1 сентября резко вырос штраф за непропуск машин с мигалками. Соответствующий федеральный закон размещен на официальном портале правовых актов.

Теперь за это нарушение грозит штраф в размере от 7,5 тысячи до 10 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полугода до года. Ранее за непредоставление преимущества автомобилям пожарной охраны, полиции и скорой помощи могли оштрафовать на сумму от 4,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей либо лишить прав сроком от трех месяцев до одного года.

В отличие от прежней нормы, теперь, даже если на машинах с проблесковыми маячками отсутствует особая цветографическая раскраска, как у машин экстренных служб, размер штрафа будет неизменным. Раньше за непропуск машин без спецраскраски штрафовали только на 500 рублей.

С 1 сентября в России вступило в силу значительное число изменений для водителей. Среди них также расширение списка медицинских ограничений и противопоказаний к управлению транспортом, новый порядок освидетельствования на состояние опьянения и изменение правил для клиентов каршеринга в Москве.

