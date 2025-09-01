В России вынесли приговор по делу хранившего 643 килограмма кокаина в гараже наркобарона

В Санкт-Петербурге пытавшийся продать 643 килограмма кокаина мужчина получил 12 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, для того, чтобы заниматься наркоторговлей, мужчина арендовал гараж в гаражном кооперативе по проспекту Народного Ополчения. Там он хранил кокаин общей массой 643 килограмма. Его задержали 14 декабря 2023 года в момент, когда он перекладывал брикеты с наркотиками из гаража в машину.

