Российский суд приговорил возившего в Россию кокаин колумбийского наркоторговца

Колумбийского наркоторговца, возившего в Россию кокаин, приговорили к 19 годам

Российский суд приговорил к 19 годам колонии колумбийского наркоторговца Карлоса Альберто Муньоса Рамиреса. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Как установил суд, осужденный с 2016 года был главарем шайки контрабандистов из четырех человек. Мужчины доставляли в Россию кокаин из Колумбии и Парагвая. Общий вес перевезенного товара превысил 3,2 килограмма. Кокаин переправляли с помощью почтовых отправлений. Зелье прятали, в частности, в металлических пружинах, лежавших вместе с рабочими тормозами дизельных моторов, микрофонов, и клавишном пианино.

Российские силовики объявили Карлоса в международный розыск в ноябре 2017 года. Вскоре после этого колумбийские власти задержали контрабандиста. В 2024 году его экстрадировали в Россию.

