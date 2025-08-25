Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:16, 25 августа 2025Силовые структуры

Российский суд приговорил возившего в Россию кокаин колумбийского наркоторговца

Колумбийского наркоторговца, возившего в Россию кокаин, приговорили к 19 годам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский суд приговорил к 19 годам колонии колумбийского наркоторговца Карлоса Альберто Муньоса Рамиреса. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Как установил суд, осужденный с 2016 года был главарем шайки контрабандистов из четырех человек. Мужчины доставляли в Россию кокаин из Колумбии и Парагвая. Общий вес перевезенного товара превысил 3,2 килограмма. Кокаин переправляли с помощью почтовых отправлений. Зелье прятали, в частности, в металлических пружинах, лежавших вместе с рабочими тормозами дизельных моторов, микрофонов, и клавишном пианино.

Российские силовики объявили Карлоса в международный розыск в ноябре 2017 года. Вскоре после этого колумбийские власти задержали контрабандиста. В 2024 году его экстрадировали в Россию.

Ранее сообщалось, что в Колумбии арестовали и три дня продержали в тюрьме ближайшего подельника наркобарона Пабло Эскобара, который вернулся на родину впервые за 38 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель Хинштейна, пришедший в Курскую область из Белгородской. Его подозревают в хищении миллиарда рублей

    На одной из улиц Москвы провели обкатку восстановленной трамвайной линии

    Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США

    Жители российского хутора рассказали о появившейся на улицах американской БМП Bradley

    На Солнце произошла мощнейшая за два месяца вспышка

    Участник заплыва через Босфор рассказал о поисках пропавшего россиянина

    В Польше на митинге сожгли бандеровский флаг

    В России утвердили план спасения дорожной отрасли

    В зоне СВО российские военнослужащие построили подземную мечеть

    Польша отказалась от соцвыплат и бесплатного лечения для безработных украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости