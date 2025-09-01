В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

В РФ с 1 сентября запретили производить ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности

В России с 1 сентября запретили производить три вида пластиковой упаковки, которую сложно либо невозможно утилизировать. Об этом со ссылкой на соответствующий перечень, утвержденный распоряжением кабмина, сообщило агентство РИА Новости.

Речь идет о ПЭТ-бутылках для пищевой промышленности, за исключением бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых, ПЭТ-упаковке с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной, а также многослойных ПЭТ-бутылках. В документе подчеркнули, что запрет не распространяется на продукцию, которую произвели до 1 сентября текущего года, когда распоряжение вступило в силу.

Ранее россиян призвали отказаться от возложения пластиковых цветов, поскольку они состоят из вредных для природы пластика и синтетики. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Ивановод объяснил, что под воздействием солнечного света и осадков токсичные соединения проникают в почву и грунтовые воды. Сжигать искусственные цветы, чтобы утилизировать их, вредно для атмосферы — при этом процессе в воздух выделяются опасные диоксины.

