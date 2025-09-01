Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 1 сентября 2025Экономика

В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

В РФ с 1 сентября запретили производить ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Robert Poorten / IMAGO / Globallookpress.com

В России с 1 сентября запретили производить три вида пластиковой упаковки, которую сложно либо невозможно утилизировать. Об этом со ссылкой на соответствующий перечень, утвержденный распоряжением кабмина, сообщило агентство РИА Новости.

Речь идет о ПЭТ-бутылках для пищевой промышленности, за исключением бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых, ПЭТ-упаковке с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной, а также многослойных ПЭТ-бутылках. В документе подчеркнули, что запрет не распространяется на продукцию, которую произвели до 1 сентября текущего года, когда распоряжение вступило в силу.

Ранее россиян призвали отказаться от возложения пластиковых цветов, поскольку они состоят из вредных для природы пластика и синтетики. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Ивановод объяснил, что под воздействием солнечного света и осадков токсичные соединения проникают в почву и грунтовые воды. Сжигать искусственные цветы, чтобы утилизировать их, вредно для атмосферы — при этом процессе в воздух выделяются опасные диоксины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации. Что ответили в Кремле в ответ на обвинения России?

    Одна модель сумки стала модной у мужчин

    Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

    Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

    Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

    Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

    Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

    Учения с военными США начались у границы России

    Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

    В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости