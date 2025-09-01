Путешествия
В России запретят рекламировать путешествия

С сентября в России запретят рекламу поездок и туров в ряде соцсетей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В России запретят рекламировать путешествия — с 1 сентября рекламу поездок и туров нельзя будет больше хранить и публиковать на ресурсах, признанных в стране экстремистскими. Текст закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В первую очередь, законопроект коснется таких социальных сетей, как Instagram и Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Реклама на этих и других сайтах будет запрещена в соответствии с законом о рекламе (ст. 14.3. КоАП). Запрет будет распространяться также и на неудаленные анонсы.

За нарушение россиянам грозит штраф до 2,5 тысячи рублей, должностные лица в таком случае заплатят до 20 тысяч рублей, а юридические лица — до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября пассажирам, опоздавшим на рейс, но прибывшим в аэропорт отправления, разрешили пользоваться обратными билетами. Раньше такие билеты автоматически сгорали.

