В России разрешили опоздавшим на рейс пассажирам самолетов пользоваться обратными билетами

Минтранс разрешил опоздавшим на рейс пассажирам пользоваться обратными билетами
Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom  

С 1 сентября пассажирам, опоздавшим на рейс, но прибывшим в аэропорт отправления, разрешили пользоваться обратными билетами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса России.

Уточняется, что раньше такие билеты автоматически сгорали. В источнике также говорится, что размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами авиакомпании. Дополнительных комиссий взимать с пассажиров самолетов не будут.

Ранее в Минтрансе заявили, что в российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам. Проверки в Шереметьево прошли после принятых 19 августа поправок в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.

    Все новости