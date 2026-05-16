03:51, 16 мая 2026

Европе предрекли дефицит лекарств

Марина Совина
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Европейские страны могут столкнуться с нехваткой лекарств из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщила газета La Tribune.

Отмечается, что перебои в поставках сырья для фармацевтической промышленности наблюдаются из-за блокады Ормузского пролива. Как пояснила представитель центра экономических исследований CEPII Дениз Юналь, существуют и другие возможности доставки, однако их стоимость выше. Кроме того, цепочки поставок некоторых веществ настолько сложные, что постепенно это может привести к дефициту, добавила она.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к серьезным перебоям глобальных поставок серной кислоты и резкому подорожанию данного сырья. Отмечалось, что закрытие Ормузского пролива и ограничения экспорта Китаем способствовало росту цен и сокращению доступности продукта.

