Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:33, 16 мая 2026Мир

Европе предрекли войну с Россией из-за «опасного проекта»

Сакс: Европа руководствуется русофобскими идеями Каллас
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Nick Iwanyshyn / Globallookpress.com

Милитаризация Европы ведет к военному столкновению с Россией. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

По его словам, европейские страны руководствуются русофобским идеям, которые выражает верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Подобный подход эксперт назвал полным безумием.

«Европа предпринимает шаги, которые считает оборонительными, но они приведут к войне, потому что на деле это наступательные действия. (...) То, что начиналось как ошибочный проект для Центральной Европы и для американской гегемонии, превратилось в крайне опасный европейский проект ремилитаризации, который ведет к войне», — сказал он.

Ранее Каллас сообщила, что ЕС собирает предложения от стран-членов союза для нового, 21-го пакета антироссийских санкций. Она заявила, что ограничения будут нацелены на военно-промышленный комплекс России и теневой флот, но другие идеи также будут приветствоваться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

    На Западе раскрыли правду об Украине

    Названо число погибших россиян за время перемирия в честь Дня Победы

    Европе предрекли дефицит лекарств

    Трамп нашел способ закончить войну в Иране

    Европе предрекли войну с Россией из-за «опасного проекта»

    Москвичей предупредили о надвигающейся аномальной жаре

    В визите Трампа в Китай увидели плохой знак для США

    Трамп высказался о войне США с Китаем из-за Тайваня

    Трамп отверг предложение Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok