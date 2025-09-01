В Госдуме предложили отменить в школах занятия по субботам

В российских школах захотели отменить занятия по субботам и домашнее задание на выходные. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, расписание должно быть составлено таким образом, чтобы дети успевали полноценно отдыхать от учебы в выходные дни.

Миронов уточнил, что соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в период осенней сессии.

Ранее Минпросвещения определило допустимую учебную нагрузку для российских школьников с первый по девятый классы. Согласно нововведениям, в первом полугодии дети будут учиться не более восьми недель, во втором — не более 10 для первых классов и не более 11 со второго по девятый.