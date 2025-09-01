В российском городе рецидивист вместе с отцом организовал схему преступного заработка

На Камчатке полиция задержала отца и сына за организацию нарколаборатории

В Петропавловске-Камчатском полиция задержала 29-летнего рецидивиста и его 50-летнего отца за организацию нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по четырем статьям, среди которых 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Мужчин арестовали.

По версии правоохранителей, с начала 2025 года подозреваемые организовали в квартире на улице Мишенной производство синтетических наркотических средств. Они завезли в жилое помещение специальное оборудование и прекурсоры для изготовления запрещенных веществ.

Часть произведенной наркопродукции злоумышленники уже успели реализовать. Сбыт осуществлялся через интернет с использованием закладок на территории Петропавловска-Камчатского. У задержанных изъяли 154,46 грамма синтетических наркотических средств, что составляет крупный размер.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима мужчину, который пытался вывезти из Сочи в Абхазию 220 свертков с метадоном.