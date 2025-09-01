Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:31, 1 сентября 2025Силовые структуры

В российском городе рецидивист вместе с отцом организовал схему преступного заработка

На Камчатке полиция задержала отца и сына за организацию нарколаборатории
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском полиция задержала 29-летнего рецидивиста и его 50-летнего отца за организацию нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по четырем статьям, среди которых 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Мужчин арестовали.

По версии правоохранителей, с начала 2025 года подозреваемые организовали в квартире на улице Мишенной производство синтетических наркотических средств. Они завезли в жилое помещение специальное оборудование и прекурсоры для изготовления запрещенных веществ.

Часть произведенной наркопродукции злоумышленники уже успели реализовать. Сбыт осуществлялся через интернет с использованием закладок на территории Петропавловска-Камчатского. У задержанных изъяли 154,46 грамма синтетических наркотических средств, что составляет крупный размер.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима мужчину, который пытался вывезти из Сочи в Абхазию 220 свертков с метадоном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Названы самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в России

    Попавший под европейские санкции китайский банк прекратил расчеты с Россией

    Блогерша описала бизнес-зал аэропорта Турции фразой «русский "Макдональдс"»

    Определен неожиданный вред постоянного отказа от завтрака

    Девушка съехалась с бойфрендом и пожаловалась на запах гниения

    В российском городе рецидивист вместе с отцом организовал схему преступного заработка

    Путин раскрыл подход России к решению украинского кризиса

    Путин назвал два необходимых пункта для мира на Украине

    В Подмосковье ограничили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости