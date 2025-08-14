Наркокурьер получил большой срок за попытку пронести 220 свертков через российскую таможню

В Краснодаре суд приговорил мужчину к 16 годам за попытку перевезти наркотики

Краснодарский краевой суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима мужчину, который пытался вывезти из Сочи в Абхазию 220 свертков с метадоном. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Наркокурьер признали виновным по статьям 30, 228.1 и 229.1 УК РФ. Подсудимый раскаялся в содеянном.

В 2023 году у осужденного были финансовые трудности. Тогда он через интернет нашел незаконную «подработку», которая заключалась в перевозке наркотиков из Сочи в Абхазию. По версии следствия, в марте 2025 года он забрал очередную партию метадона из тайника в Сочи, расфасовал ее в 220 свертков и, спрятав в подкладе своего жилета, попытался пройти пост «Адлер» Краснодарской таможни.

Подсудимого задержали прямо на таможне, когда он пытался пройти через «зеленый коридор».

Ранее в Сочи суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Абхазии за попытку ввезти в Россию почти 25 граммов наркотиков.