Филиппо возмутился намерениями фон дер Ляйен в отношении России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен преследует цель начать полномасштабную войну против России. О намерениях председателя ЕК высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Недавно (...) фон дер Ляйен объявила о переброске "десятков тысяч солдат" на Украину "под европейским командованием"! (...). Цель: масштабная война против России, превращение Европейского союза (ЕС) в "государство" с его "европейской армией" и (...) превращение нашего народа в рабов, терроризируемых постоянной войной», — возмутился политик.

По словам Филиппо, во Франции «очень мало говорят об истинных планах» Брюсселя. Он также призвал французов «проснуться» и «дать отпор деструктивной политике» главы государства Эммануэля Макрона.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза направят дополнительные средства на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после завершения конфликта. Она отметила, что после заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится «довольно значительное количество солдат, хорошие зарплаты для них и современное оборудование».