12:39, 1 сентября 2025Бывший СССР

Военкор показал «казнь» украинского военного бойцами ВСУ в момент сдачи в плен

Кулько показал казнь бойца ВСУ украинскими военными на запорожском направлении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили украинского военного в момент сдачи в российский плен. Кадры показал военкор Дмитрий Кулько в Telegram.

Уточняется, что видео было снято на запорожском направлении. Украинский военнослужащий сложил оружие, разделся по пояс и с белым флагом начал идти к российским позициям вслед за разведывательным дроном Вооруженных сил (ВС) России.

«Но украинские боевики не дали ему уйти — убили FPV-дронами. Показательная казнь, чтобы другим бусифированным было неповадно», — написал военкор.

Ранее стало известно об обманном способе вербовки колумбийских наемников ВСУ. Сообщалось, что они попали на фронт под предлогом трудоустройства в Европе.

