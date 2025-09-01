Забота о себе
17:32, 1 сентября 2025Забота о себе

Врач назвал способы отличить ушиб от перелома без рентгена

Травматолог Бештоев: При переломе кости ощущается острая распирающая боль
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сильный ушиб можно отличить от перелома без визита в травмпункт и рентгена, рассказал травматолог-ортопед Разиуан Бештоев. Способ сделать это он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Бештоев объяснил, что при переломе реакция организма мгновенна: сразу же возникает острая боль, которая усиливается даже при самых легких попытках пошевелить конечностью или нагрузить ее. «Отек и обширная синяя гематома появляются немедленно и часто расползаются далеко вниз или в сторону от места повреждения. Синяки и кровоподтеки могут распространиться по всей конечности на пальцы или стопу», — добавил он.

Врач также подчеркнул, что при переломе уже через несколько минут может стать заметным неестественное положение конечности или ее искривление. Если же при переломе произошло смещение отломков, при движении будет ощущаться характерный хруст, уточнил доктор.

При ушибе же отек и синяк развиваются медленно — изменение цвета кожи может начаться только к вечеру или даже на следующий день, а иногда и позже. Боль носит точечный характер, деформации и хруста не наблюдается, а конечность сохраняет свою форму и функцию несмотря на дискомфорт, объяснил Бештоев.

Тем не менее врач порекомендовал сразу же обращаться к травматологу, если человек получил травму. Доктор уточнил, что при травмах спины и головы лучше вызывать скорую помощь, а не обращаться в травмпункт самостоятельно.

Ранее пластический хирург Дэниел Кауфман назвал опасные последствия одной бьюти-процедуры, которая популярна у звезд. Он проанализировал внешность супермодели Беллы Хадид, певицы Сабрины Карпентер и актрисы Флоренс Пью и отметил у них признаки преждевременного старения из-за увлечения филлерами.

