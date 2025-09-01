Бывший СССР
ВС России зашли в западную часть Покровска

Подразделения армии России продвинулись в западной части Покровска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли зайти в западную часть Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики смогли зайти в западную часть Покровска», — рассказал источник канала.

Отмечается, что бои идут также и на флангах группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ВС России пытаются прервать снабжение украинских войск в городе.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска в результате успешных боевых действий взяли под полный огневой контроль подразделения ВСУ в Красноармейске.

