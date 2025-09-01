Взятие всей территории ДНР предрекли к концу осени

Полковник Ходаренок: ДНР может полностью перейти под контроль РФ к концу осени

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации могут полностью взять под контроль территорию Донецкой народной республики (ДНР) к концу осени. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок, передает «Газета.Ru».

«Какие-либо конкретные сроки освобождения Донбасса, (...) возможно, сформулированы следующим образом: "завершить разгром группировок противника в Славяно-Краматорской агломерации и выйти на административные границы ДНР к исходу осенней кампании 2025 года"», — написал обозреватель.

По его словам, оставшаяся часть территории республики представляет собой мощный укрепленный район, усиленный городами-крепостями, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют вести боевые действия по принципу «ни шагу назад».

Ранее советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные «разрезали» группировку ВСУ в ДНР. Уточняется, что ВС России добились успехов в районе села Шандриголово на краснолиманском направлении.