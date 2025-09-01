Бывший СССР
Янукович впервые за долгое время выступил публично

Янукович заявил, что работал над сближением Украины с ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что работал над сближением страны с Европейским союзом (ЕС). Его первые за долгое время слова передает РИА Новости.

«Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно», — говорит Янукович.

Он также отметил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО. По его словам, это «путь в никуда и к гражданской войне».

Это первое публичное появление Виктора Януковича за долгое время. В 2023 году суд общей юрисдикции Евросоюза отменил санкции против него и его сына.

