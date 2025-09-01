Мир
12:57, 1 сентября 2025Мир

Южная Корея пошла на необычный шаг в отношении КНДР

Южная Корея полностью отключила пропагандистское вещание на границе с КНДР
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stock for you / Shutterstock / Fotodom

Южная Корея полностью отключила пропагандистское вещание радиостанции «Голос свободы» на границе с КНДР, которая в течение 15 лет транслировала новости и популярную музыку из громкоговорителей. Об этом сообщает Yonhap.

«Министерство обороны прекратило вещание "Голоса свободы" в рамках усилий по снижению межкорейской военной напряженности», — передает агентство.

Отмечается, что этот шаг является «примирительным жестом» Сеула, поскольку южнокорейский президент Ли Чжэ Мён пообещал восстановить связи между государствами и возобновить диалог с Пхеньяном.

Радиостанция «Голос свободы» транслировала музыку в стиле K-pop и пропагандистские новости для жителей Северной Кореи.

11 июня Южная Корея решила приостановить пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна.

3 июня Ли Чжэ Мён пообещал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. По его мнению, лучшей стратегией является «победа без войны».

