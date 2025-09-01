Задержание жонглировавшего живым ежом на школьной линейке россиянина объяснили

МВД: Жонглировавшего ежом в Новосибирске мужчину задержали за нарушение порядка

Мужчину на школьной линейке в Советском районе Новосибирске задержали за «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Так принятые к нему меры объяснило региональное МВД в Telegram.

Ранее в сети появилось видео, на котором полицейские повалили на асфальт и скрутили бородатого мужчину в черных шляпе и плаще. Как выяснилось, он жонглировал живым ежом, разбрасывал вокруг себя мячики и раскладывал на бордюре глиняные поделки, пытаясь играть с окружающими. Животное, оказавшееся ручным, у него изъяли и отпустили. По одной из версий, россиянина перепутали с эксбиционистом из-за смены штанов во время выступления.

В правоохранительном ведомстве пояснили, что мужчина не отреагировал на замечание инспектора по делам несовершеннолетних, применив к полицейскому физическую силу. В результате прибывшие не место патрульные составили на него протокол о мелком хулиганстве. Задержанного доставили в отделение.

