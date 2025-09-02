Интернет и СМИ
18:28, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

Боню обвинили в отсутствии материнского воспитания из-за съемок ее дочери в рекламе

Депутат ГД Останина: Виктория Боня — ходячая антиреклама, ей не надо подражать
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Участие дочери телеведущей Виктории Бони в съемках рекламы для российского бренда прокомментировала в беседе с порталом «Страсти» депутат Госдумы (ГД) Нина Останина. Она обвинили блогершу в отсутствии материнского воспитания и заявила, что Боня «сама является ходячей антирекламой, которой не надо подражать».

Парламентарий подчеркнула, что приезд 13-летней Анджелины Смерфит в Россию только ради участия в съемках рекламы говорит о том, что Боня не воспитывает дочь должным образом. Известно, что подросток во время съемок предстала на фоне авто в обтягивающем топе, оголяющем живот, и мини-шортах.

Комментируя свое обращение в экспертный совет ФАС по поводу данной рекламной кампании, Останина отметила, что хочет добиться запрета на использование сексуализированных детских образов в рекламе продукции фэшн-индустрии. По ее словам, детей не следует пытаться показать старше, чем они есть, желая сделать из них «девочек с панелей».

Ранее сообщалось, что Анджелина Смерфит снялась для российского бренда Befree.

