13-летняя дочь Виктории Бони снялась для российского бренда

13-летняя дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина снялась для бренда Befree

Дочь российской телеведущей и блогерши Виктории Бони Анджелина Смерфит снялась для российского бренда Befree. Соответствующие снимки появились на странице модного бренда во «ВКонтакте».

13-летняя наследница экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» стала героиней специального проекта #BefreeCommunity. Так, она приняла участие в съемке, попозировав в черной футболке с надписью Style Icon («Икона стиля») и укороченных шортах. При этом ее образ был дополнен ремнем с металлическими клепками.

Кроме того, Анджелину запечатлели в салоне автомобиля. Она предстала перед камерами в широких джинсах с низкой посадкой и белой майке с кружевами.

В июле сообщалось, что Виктория Боня взяла у дочери микрошорты и примерила их на камеру.