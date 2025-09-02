Бывшая возлюбленная российского миллиардера в откровенной позе снялась на яхте

Российская модель Елена Перминова в красном мини-платье снялась на яхте

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенной позе снялась на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица была запечатлена в красном мини-платье с кружевом в верхней части изделия. Помимо этого, звезда надела туфли в тон, демонстрируя длинные стройные ноги.

В то же время знаменитость распустила завитые в легкие волны волосы и нанесли макияж в нейтральных оттенках. «Самая счастливая именинница», — подписала она.

Ранее в сентябре бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в бюстгальтере. Манекенщица предстала перед камерой в золотистом металлическом изделии с чашками в виде цветов и бретелями из цепочек.