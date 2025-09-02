Непристойное поведение двух зрителей спортивного матча попало в эфир

Американский телеканал NBC был вынужден прервать прямую трансляцию бейсбольного матча из-за непристойного поведения пары на зрительской трибуне, которое попало в эфир. Об этом сообщает издание The Mirror.

Инцидент произошел во время освещения матча между бейсбольными командами «Окленд Атлетикс» и «Техас Рейнджерс». Камера снимала зрителей на спортивной трибуне, когда внезапно один из них начал гладить грудь женщины, сидевшей рядом с ним. В этот момент трансляция резко прервалась.

«Всем, кто [cмотрит матч] дома, я приношу извинения», — сказал один из комментаторов, после чего засмеялся.

Ранее сообщалось о другом неприятном случае, произошедшем в прямом эфире: турецкий спортивный телеканал TRT Spor случайно показал зрителям голую женскую грудь в замедленном режиме. Инцидент случился во время трансляции волейбольного матча, в котором участвовали женские команды из Турции и США.