Экономика
13:41, 2 сентября 2025Экономика

Эксперт предрекла закрытие каждого пятого алкомаркета в Подмосковье

Консультант Яруллина: В Подмосковье может закрыться 15-20 процентов алкомаркетов
Мария Черкасова

Фото: Martins Pormanis / Shutterstock / Fotodom

В Московской области с 1 сентября 2025 года может закрыться или переехать от 15 до 20 процентов (примерно каждый пятый) алкомаркетов из-за запрета на продажу алкоголя в магазинах с входом со двора многоквартирных домов. Об этом РИА Новости заявила Ольга Яруллина, партнер по торговому направлению компании по управлению недвижимостью BlackStone Keeping Company.

Новые правила разрешают продажу алкоголя только в магазинах во дворах, входы которых расположены со стороны улицы и не дальше 30 метров от края проезжей части. По словам эксперта, до августа 2025 года в Подмосковье работало около 2,5–2,7 тысячи специализированных алкомаркетов, включая магазины «у дома», пивные точки и винотеки во дворах, части из которых теперь грозит закрытие или переезд. По мнению Ирины Козиной, директора департамента направления стрит-ретейла агентства недвижимости NF Group, на освободившихся площадях могут открыться аптеки, пекарни и пункты выдачи заказов.

В целом по России наблюдается тренд сокращения числа специализированных алкогольных магазинов. За год закрылось примерно 3-4 процента точек. Это связано с ростом популярности формата магазинов «у дома», совмещающих продукты с алкоголем. Аналитик сервиса «Контур.Фокус» Вероника Скороходова объяснила сокращение количества алкомаркетов в России тем, что покупателям интересны магазины и супермаркеты, где алкоголь можно купить вместе с остальными товарами.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Подмосковье магазины с действующей лицензией, но не подпадающие под новые требования, смогут продавать алкоголь до истечения срока ее действия. Также отмечалось, что новые нормы не распространяются на пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.

