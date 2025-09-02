Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:38, 2 сентября 2025Силовые структуры

Этническая группа из Азербайджана подыскивала россиянок для преступлений

В Ярославле осудили 5 членов азербайджанской группы за легализацию мигрантов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Ярославле вынес приговор пятерым членам азербайджанской этнической преступной группы, которая незаконно легализовывала иностранцев на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ РФ по Ярославской области.

Как установил суд, осужденные организовывали фиктивные браки между жительницами Ярославля и мигрантами. В дальнейшем это помогало последним получить разрешение на временное проживание в России без учета квоты.

Участников схемы признали виновными по статье 322.1 («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Четверо из них получили от 1,5 до 2,5 года лишения свободы условно, а Аллазов Г. Н. — 2 года и 4 месяца колонии строгого режима.

Ранее полицейские задержали шестерых жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за легализацию не менее 5000 мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР и показал карту

    Сразу несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в столице региона России

    Авиакомпания поселила в одном номере пассажирку и пытавшегося изнасиловать ее мужчину

    Испуг стран НАТО перед ШОС объяснили

    Стало известно о мерах безопасности в якобы обследовавшем Трампа госпитале

    В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

    Индия собралась нарастить поставки одной продукции в Россию из-за давления США

    Мужчина попытался добраться вплавь до материка со знаменитого острова-тюрьмы и захлебнулся

    Популярного российского блогера взломали мошенники

    Минобороны рассказало о создании нового «Можайца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости