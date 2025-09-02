Этническая группа из Азербайджана подыскивала россиянок для преступлений

В Ярославле осудили 5 членов азербайджанской группы за легализацию мигрантов

Суд в Ярославле вынес приговор пятерым членам азербайджанской этнической преступной группы, которая незаконно легализовывала иностранцев на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ РФ по Ярославской области.

Как установил суд, осужденные организовывали фиктивные браки между жительницами Ярославля и мигрантами. В дальнейшем это помогало последним получить разрешение на временное проживание в России без учета квоты.

Участников схемы признали виновными по статье 322.1 («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Четверо из них получили от 1,5 до 2,5 года лишения свободы условно, а Аллазов Г. Н. — 2 года и 4 месяца колонии строгого режима.

Ранее полицейские задержали шестерых жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за легализацию не менее 5000 мигрантов.