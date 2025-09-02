Европейский лидер допустил критику в свой адрес за встречу с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что его раскритикуют за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

«Конечно, меня критикуют за то, что я здесь, в Пекине, и провожу встречу с вами. Конечно, все будут звонить и спрашивать: "А что вам сказал президент Путин?" Хорошо было бы обменяться информацией», — заявил Фицо, обращаясь к российскому лидеру.

При этом словацкий лидер добавил, что готов воспользоваться возможностью передать послание от России другим лидерам стран Евросоюза.

Ранее Фицо сообщил Путину, что планирует выразить решительный протест в связи с атаками Киева на предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.