Фицо жестко высказался о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что Украина не может стать членом НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине заявил, что Украине не может стать членом НАТО. Его слова передает ТАСС.

«Я это подчеркиваю и говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение», — сказал политик.

При этом Фицо отметил, что Словакия готова поддержать вступление Украины в Европейский союз (ЕС), но для этого Киев должен выполнить все необходимые для этого требования. «Что касается вступления в ЕС, то мы готовы сотрудничать с Украиной», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Пекине началась двустороняя встреча премьер-министра Словакии Фицо и президента России Путина. В начале переговоров глава российского государства подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии. Словацкий премьер в свою очередь поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное Россией в ходе визита словацкой делегации на Парад Победы в Москве.