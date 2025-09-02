Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 2 сентября 2025Мир

Фицо жестко высказался о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что Украина не может стать членом НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине заявил, что Украине не может стать членом НАТО. Его слова передает ТАСС.

«Я это подчеркиваю и говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение», — сказал политик.

При этом Фицо отметил, что Словакия готова поддержать вступление Украины в Европейский союз (ЕС), но для этого Киев должен выполнить все необходимые для этого требования. «Что касается вступления в ЕС, то мы готовы сотрудничать с Украиной», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Пекине началась двустороняя встреча премьер-министра Словакии Фицо и президента России Путина. В начале переговоров глава российского государства подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии. Словацкий премьер в свою очередь поблагодарил Путина за гостеприимство, оказанное Россией в ходе визита словацкой делегации на Парад Победы в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на удары ВСУ по российской инфраструктуре

    Российский пенсионер решил сжечь соседа заживо после спора в СНТ

    Косатки снова начали топить яхты

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    Член НАТО заявил об интересе к российским газу и нефти

    В России раскрыли смысл операции НАТО по поиску русской подлодки в Норвежском море

    Путин высказался о возможном членстве Украины в НАТО

    Путин раскрыл возможность сотрудничества России с Украиной и США

    Россиянин ударил сожительницу отверткой и похитил ее детей

    Опубликованы последние слова российского бойца о ненависти к противнику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости