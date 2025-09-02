Гендиректора Nestle уволили из-за тайного романа с подчиненным

Генерального директора компании Nestlé уволили из-за скрытого романтического отношения с одним из сотрудников. Об этом говорится в пресс-релизе.

В результате внутреннего расследования было установлено, что Лоран Фрекс завязал «романтические отношения с сотрудником», что противоречит внутренним правилам компании. В понедельник, 1 сентября, совет директоров принял решение уволить Фрекса, который занимал пост руководителя всего год.

«Это было необходимое решение. Ценности и управление Nestle — прочный фундамент нашей компании», — отметил председатель совета директоров Пол Бюльке.

