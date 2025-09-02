Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:26, 2 сентября 2025Экономика

Гендиректора Nestle уволили из-за тайного романа с подчиненным

Гендиректора Nestle уволили из-за тайного романа с подчиненным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Генерального директора компании Nestlé уволили из-за скрытого романтического отношения с одним из сотрудников. Об этом говорится в пресс-релизе.

В результате внутреннего расследования было установлено, что Лоран Фрекс завязал «романтические отношения с сотрудником», что противоречит внутренним правилам компании. В понедельник, 1 сентября, совет директоров принял решение уволить Фрекса, который занимал пост руководителя всего год.

«Это было необходимое решение. Ценности и управление Nestle — прочный фундамент нашей компании», — отметил председатель совета директоров Пол Бюльке.

Ранее генеральный директор Astronomer Энди Байрон на концерте Coldplay попал в объектив камер. Он проводил время вместе со своей коллегой, хотя дома его ждала жена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    В Ростове раскрыли подробности атаки ВСУ

    Гендиректора Nestle уволили из-за тайного романа с подчиненным

    Фанатам «Секса в большом городе» захотели запретить делать фото на крыльце Кэрри

    В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

    Ирландия заявила о готовности участвовать в миротворческой миссии на Украине

    47-летняя телезвезда снялась в пальто без бюстгальтера и напугала фанатов худобой

    Россиян предупредили о магнитных бурях в ближайшее время

    В США рассказали о «фантомных» проектах строительства дата-центров

    Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости