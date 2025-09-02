Мужчинам разрешили разгуливать голыми и показывать фокусы пенисом

В Непале Верховный суд постановил, что религиозная нагота не является непристойностью и разрешил обнаженным аскетам нага-садху посещать храм Пашупатинатх в Катманду и другие индуистские святыни. Об этом сообщает издание Kathmandu Post.
Запрета добивался адвокат Ягья Мани Неоплане. Он просил ограничить доступ таких аскетов в храмы, поскольку они разгуливают голыми и мажут людей пеплом с пенисов. Кроме того, по его словам, при помощи половых органов нага-садху поднимают тяжести и показывают другие фокусы.
Верховный суд пришел к выводу, что в контексте религиозной традиции нагота аскетов не может считаться непристойностью. Судьи также отклонили довод заявителя о том, что предоставление нага-садху денег, пищи и жилища является пустой тратой ресурсов. Они аргументировали это тем, что не всякое деяние следует оценивать в экономических терминах.
Нагота — это лишь физическое состояние, обычно означающее обнажение половых органов или частей тела. Непристойность же — это то, что возбуждает сексуальное желание или считается постыдным и оскорбительным с точки зрения общества и культуры. Поэтому не всякая нагота непристойна
Ранее сообщалось, что индийский монах садху продемонстрировал свою святость, передвинув микроавтобус половым членом. Это произошло во время массового паломничества Маха Кумбха Мела в городе Аллахабаде.