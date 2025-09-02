Из жизни
08:00, 2 сентября 2025Из жизни

Мужчинам разрешили разгуливать голыми и показывать фокусы пенисом

В Непале суд разрешил аскетам разгуливать голыми в храмах
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В Непале Верховный суд постановил, что религиозная нагота не является непристойностью и разрешил обнаженным аскетам нага-садху посещать храм Пашупатинатх в Катманду и другие индуистские святыни. Об этом сообщает издание Kathmandu Post.

Запрета добивался адвокат Ягья Мани Неоплане. Он просил ограничить доступ таких аскетов в храмы, поскольку они разгуливают голыми и мажут людей пеплом с пенисов. Кроме того, по его словам, при помощи половых органов нага-садху поднимают тяжести и показывают другие фокусы.

Верховный суд пришел к выводу, что в контексте религиозной традиции нагота аскетов не может считаться непристойностью. Судьи также отклонили довод заявителя о том, что предоставление нага-садху денег, пищи и жилища является пустой тратой ресурсов. Они аргументировали это тем, что не всякое деяние следует оценивать в экономических терминах.

Нагота — это лишь физическое состояние, обычно означающее обнажение половых органов или частей тела. Непристойность же — это то, что возбуждает сексуальное желание или считается постыдным и оскорбительным с точки зрения общества и культуры. Поэтому не всякая нагота непристойна

постановление Верховного суда Непала
Ранее сообщалось, что индийский монах садху продемонстрировал свою святость, передвинув микроавтобус половым членом. Это произошло во время массового паломничества Маха Кумбха Мела в городе Аллахабаде.

