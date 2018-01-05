Индиец решил доказать свою святость и сдвинул членом микроавтобус

Индийский монах садху решил доказать свою святость, сдвинув членом микроавтобус. Об этом сообщило издание Metro.

Монах сделал это в ходе массового паломничества Маха Кумбха Мела в городе Аллахабад. На него съезжаются тысячи паломников со всей страны и встречаются в месте, где сливаются воедино три священных реки Ганг, Ямуна и Сарасвати.

В индуизме садху — это монахи, которые отреклись от мира и земных наслаждений. Люди их очень уважают и боятся их проклятий. Считается, что своими духовными практиками садху исправляют как свою карму, так и карму всех людей. Общих духовных практик для садху не существует: кто-то уходит жить в пещеры, кто-то годами сидит в одной позе, другие курят коноплю и постигают таким образом природу космоса и Бога.

Развитие физической и духовной силы для садху — попытка вырваться из колеса Сансары.

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