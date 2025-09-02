Наука и техника
Новый iPhone показали на видео

Ice Universe: Новый iPhone 17 Pro Max с обновленным дизайном показали на видео
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Ice Universe / Weibo

Видео с iPhone 17 Pro Max попало в сеть за неделю до анонса устройства. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Ice Universe.

Специалист опубликовал видео, на котором показал, предположительно, флагманский смартфон Apple. Судя по кадрам, аппарат значительно отличается от iPhone 16 Pro Max. Девайс имеет два прямоугольных блока на задней панели: на верхнем расположена тройная камера с лидаром и вспышкой, на нижнем — логотип Apple и модуль беспроводной зарядки.

Также в ролике можно заметить несколько смартфонов с похожим дизайном — судя по всему, видео записали на производстве устройств или на складе. В ролике показали iPhone в нескольких цветах.

Ice Universe уверяет, что на видео действительно можно увидеть новые смартфоны Apple. По его словам, «произошло нечто грандиозное», из-за чего кадры с новыми гаджетами Apple появились в сети раньше намеченного. Презентация, на которой должны представить iPhone 17, состоится 9 сентября.

В середине августа стало известно, что в Китае наладили выпуск и продажу поддельных iPhone, еще не анонсированных Apple. Девайсы на базе Android имеют дизайн, который могут получить iPhone 17.

