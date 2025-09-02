Бывший СССР
Кличко рассказал о летающих над Киевом российских дронах

Кличко: Над центром Киева летают российские дроны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Над центром Киева летают российские дроны. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает «РБК-Украина».

Он добавил, что на левом берегу города силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают беспилотники. Кличко призвал жителей столицы оставаться в укрытиях.

Ранее в Днепропетровске, Ивано-Франковске и Староконстантинове прогремели взрывы. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины звучала воздушная тревога.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной не достигалось договоренностей по воздушному перемирию. «Еще раз повторяю: все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме», — сказал он.

