В украинских городах прогремели взрывы

В Днепропетровске, Ивано-Франковске и Староконстантинове прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Взрывы прозвучали в городе Днепропетровск, Ивано-Франковск и Староконстантинов на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины звучит воздушная тревога.

Ранее 28 августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые ракетные удары по целям в Киеве и в пригороде. Всего последствия атаки зафиксированы более чем в 20 местах столицы — в частности, в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

