Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 2 сентября 2025Экономика

Костин высказался о внедрении в России китайской платежной системы

Костин: Идет работа над тем, чтобы россияне могли платить в КНР по QR-коду
Кирилл Луцюк

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Россия сделала большой шаг вперед, когда стала проводить 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 1».

Тем не менее, по его словам, еще сохраняются сложности, связанные с обслуживанием населения. В связи с этим самым перспективным направлением Костин назвал QR-коды, которые в КНР стали расчетным инструментом №1. Поэтому его банк работает над тем, чтобы жители РФ могли бы расплачиваться в Китае QR-кодами или картами «Мир».

Он также обратил внимание, что в настоящее время в РФ растет поток туристов из КНР, где тоже есть своя платежная система, которую можно было бы внедрять и в России.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года российская платежная система «Мир» начнет работать на всей территории Ирана.

Кроме того, об использовании российской платежной системы «Мир» пообещали подумать власти Сербии. Не отказываются от идеи приема этого инструмента и в Таиланде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если я жив, то хорошо!» Путин встретился с европейским лидером и ответил на «не очень приятный вопрос»

    В России предложили выплачивать многодетным матерям по 200 тысяч рублей в месяц

    Путин встретился с Вучичем

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    Прокурор раскрыл действия подозреваемого в убийстве Парубия после преступления

    В регионе России напавший на шестерых человек алабай откусил мужчине ухо и изуродовал лицо

    Назван самый опасный вид домашних закруток

    В Нидерландах раскрыли изменение в требованиях Украины

    Арестованы активы крупнейшего в России музыкального издательства

    Москвичи приняли запах освежителя воздуха за дорогие духи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости