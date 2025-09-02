Костин высказался о внедрении в России китайской платежной системы

Костин: Идет работа над тем, чтобы россияне могли платить в КНР по QR-коду

Россия сделала большой шаг вперед, когда стала проводить 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 1».

Тем не менее, по его словам, еще сохраняются сложности, связанные с обслуживанием населения. В связи с этим самым перспективным направлением Костин назвал QR-коды, которые в КНР стали расчетным инструментом №1. Поэтому его банк работает над тем, чтобы жители РФ могли бы расплачиваться в Китае QR-кодами или картами «Мир».

Он также обратил внимание, что в настоящее время в РФ растет поток туристов из КНР, где тоже есть своя платежная система, которую можно было бы внедрять и в России.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года российская платежная система «Мир» начнет работать на всей территории Ирана.

Кроме того, об использовании российской платежной системы «Мир» пообещали подумать власти Сербии. Не отказываются от идеи приема этого инструмента и в Таиланде.