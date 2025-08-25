Одна страна начнет принимать карты «Мир» до конца 2025 года

Посол Джалали: Карты «Мир» заработают по всему Ирану до конца года

Российская платежная система «Мир» начнет свое обслуживание на всей территории Ирана до конца нынешнего года. Об этом в беседе с журналистами ТАСС рассказал посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Сейчас жители Ирана уже могут снимать наличные средства в рублях с карт собственной страны с помощью смартфона с технологией NFC.

Ранее сообщалось, что на Кубе перестанет работать оплата картой «Мир» из-за техперерыва. Оплата картами с магнитной полосой перестала там работать с 11 августа до 3 ноября в ранние часы по понедельникам. Это коснется и карт других платежных систем.

В июне премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что страна подумает об использовании российской платежной системы «Мир». По его словам, финальное решение останется за финансовыми институтами.