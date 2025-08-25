Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:01, 25 августа 2025Экономика

Одна страна начнет принимать карты «Мир» до конца 2025 года

Посол Джалали: Карты «Мир» заработают по всему Ирану до конца года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российская платежная система «Мир» начнет свое обслуживание на всей территории Ирана до конца нынешнего года. Об этом в беседе с журналистами ТАСС рассказал посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Сейчас жители Ирана уже могут снимать наличные средства в рублях с карт собственной страны с помощью смартфона с технологией NFC.

Ранее сообщалось, что на Кубе перестанет работать оплата картой «Мир» из-за техперерыва. Оплата картами с магнитной полосой перестала там работать с 11 августа до 3 ноября в ранние часы по понедельникам. Это коснется и карт других платежных систем.

В июне премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что страна подумает об использовании российской платежной системы «Мир». По его словам, финальное решение останется за финансовыми институтами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    Одна страна начнет принимать карты «Мир» до конца 2025 года

    Девушка пожаловалась на отнимающую много времени привычку парня в постели

    Папарацци сняли популярную телезвезду в бикини

    У мужчины завелись мозговые паразиты из-за любви к одному продукту

    Назван способ выявить опасную патологию с помощью одного жеста

    Россиянка Потапова вышла во второй круг US Open

    В США впервые выявили случай заражения личинкой-людоедом

    ВСУ начали запугивать жителей Херсонской области

    Перед пропажей россиянина на межконтинентальном заплыве заметили одну вещь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости