Карту «Мир» временно перестанут принимать в одной стране

Fincimex: На Кубе перестанет работать оплата картой «Мир» из-за техперерыва

На Кубе в связи с техническим перерывом с 11 августа по 3 ноября в ранние часы по понедельникам перестанет работать оплата картами с магнитной полосой разных платежных систем, в том числе российской «Мир». Об этом сообщили в государственной финансовой компании острова, отметив, что ограничения позволят увеличить производительность обработки карт и оптимизировать терминалы, передает портал Cubadebate.

«В период проведения мероприятий по улучшению обслуживания использование карт, находящихся в обращении в стране (REDSA, AIS, Clasica, Visa, MasterCard, Union Pay и MIR), будет ограничено с 00:30 до 06:00 (07:30 — 13:00 по московскому времени — прим. Ленты.ру)», — указано в заявлении. Уточняется, что продолжительность перебоев составит не более шести часов.

